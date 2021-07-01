"وحشتني".. مروان حامد يُحيي ذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج مروان حامد، على إحياء ذكرى ميلاد والده السيناريست الكبير وحيد حامد، الذي يُعد من مواليد 1 يوليو.

ونشر مروان، صورة له مع والده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا بابا وحشتني .. في الجنة ونعيمها بإذن الله".

جدير بالذكر أن وحيد حامد من مواليد 1 يوليو 1944 ، ورحل عن عالمنا يوم 2 يناير 2021، وهو كاتب سيناريو كبير، عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تُناقش قضايا المجتمع المصري.

عمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، وحاز عن أعماله على عدة جوائز، ففي عام 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما، مقدما عشرات الأفلام والمسلسلات.