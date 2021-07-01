مي عمر بفستان أنيق وريهام أيمن بالأبيض.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق، وحازت الصورة إعجاب جمهورها.

إيمي سلطان

نشرت الفنانة إيمي سلطان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

بلقيس فتحي

نشرت المطربة اليمنية بلقيس فتحي صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

دارين حداد

نشرت الفنانة التونسية صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من داخل "حمام السباحة".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض ونظارة شمسية سوداء.

سعد لمجرد

نشر المطرب المغربي سعد لمجرد صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور له.

شمس

نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير.

علا الفارس

نشرت الفنانة اللبنانية علا الفارس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم.

مادلين مطر

نشرت المطربة اللبنانية مادلين مطر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة من أمام البحر.

نهال نبيل

نشرت المطربة نهال نبيل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس بيضاء، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.