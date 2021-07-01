هدى المفتي: أكره أيام المدرسة وأخاف من الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي أسرار طفولتها وحياتها العاطفية، مشيرة إلى أنها تكره أيام المدرسة ولا تفضل الحديث عنها، كما مرت بالكثير من التجارب العاطفية في حياتها.
تحدثت هدى في حوارها مع مع أنس بوخش، من خلال برنامج ABtalKs، المعروض عَبر قناته الرسمية على موقع فيديوهات "يوتيوب"، عن الجوانب الإنسانية والمؤثرة في حياتها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.
وتقول عن أيام الطفولة إنها دومًا ما كانت تطرح تساؤلات كثيرة وتحتاج تفسيرات لكل ما يحدث حولها.
تلفت إلى أنها لم يكن لها أصدقاء مقربين خلال فترة الطفولة، لكنها تحب أسرتها وتفضل اللعب والتجمعات العائلية.
وبسؤالها عن أكثر الأشياء التي تخشاها في حياتها، أكدت أنها تخاف من الشعور بالوحدة.
يجدر الإشارة أن آخر أعمال هدى المفتي الفنية، بطولة فيلم "ديدو.. أرجوك لا تفعصني سهوا"، بالاشتراك: كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.