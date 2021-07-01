هدى المفتي: أكره أيام المدرسة وأخاف من الوحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة الشابة هدى المفتي أسرار طفولتها وحياتها العاطفية، مشيرة إلى أنها تكره أيام المدرسة ولا تفضل الحديث عنها، كما مرت بالكثير من التجارب العاطفية في حياتها.

تحدثت هدى في حوارها مع مع أنس بوخش، من خلال برنامج ABtalKs، المعروض عَبر قناته الرسمية على موقع فيديوهات "يوتيوب"، عن الجوانب الإنسانية والمؤثرة في حياتها سواء على الصعيد الشخصي أو المهني.

وتقول عن أيام الطفولة إنها دومًا ما كانت تطرح تساؤلات كثيرة وتحتاج تفسيرات لكل ما يحدث حولها.

تلفت إلى أنها لم يكن لها أصدقاء مقربين خلال فترة الطفولة، لكنها تحب أسرتها وتفضل اللعب والتجمعات العائلية.

وبسؤالها عن أكثر الأشياء التي تخشاها في حياتها، أكدت أنها تخاف من الشعور بالوحدة.

يجدر الإشارة أن آخر أعمال هدى المفتي الفنية، بطولة فيلم "ديدو.. أرجوك لا تفعصني سهوا"، بالاشتراك: كريم فهمي، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.