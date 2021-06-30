تصّرف غير لائق من معجب يثير غضب هنا شيحة

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 11:57 مساءً - فوجئت الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ خلال إلتقاطها الصور التذكارية مع عدد من المعجبين بعد انتهاء حفل ختام ​مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة​ ليلة أمس الثلثاء،

الذي شاركت فيه ضمن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير، بقيام أحد الرجال بالتقاط صورة سيلفي معها بطريقة لم ترضى بها، فرفع الهاتف إلى مستوى عال، ما أثار غضب هنا، وانفعلت عليه،

وأمسكت بيده وبهاتفه وأمرته بحذف الصورة التي اعتبرتها غير لائقة وقالت: “عيب كده، إنت بتصورني من فوق إزاي، متعملهاش تاني، إمشي يلا”.



ولم تكن هذه المرّة الأولى التي إنفعلت فيها هنا خلال مشاركتها بالمهرجان، فكانت قد رفضت إستكمال لقاء تلفزيوني بعد توجيه مذيعة البرنامج سؤالاً لها حول حقيقة إعتزال شقيقتها الممثلة ​حلا شيحة​، بعد زواجها من الداعية الإسلامي، ​معز مسعود​، وإرتدائها الحجاب،

ما اضطرها لإلغاء جميع اللقاءات الإعلامية والإنفعال على بعضهم قائلة: “أنا فنانة وفي مهرجان عن الفن، جايين تسألوني عن أختي ليه؟، مش هسجل مع حد، ومش هسمح لأي حد يسألني عن حياة أختي وحياتي الشخصية والأسرية”.