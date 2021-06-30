مشتركة في “Arabs got talent” تأخذ إبنتها وتهرب من زوجها بعد خلاف كبير بينهما

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 11:57 مساءً - تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لزوج مشتركة في الموسم الثالث من ” ​Arabs got talent​”، المغربي ​سعيد الزاتي​، ​جينيفر غراوت​ كشف من خلاله عن خلاف كبير بينهما أدى إلى تخليها عنه وأخذ ابنتهما.



وأكد عضو فرقة فولكلور أمازيغية بأن جينفر قد تخلت عنه وقامت بمغادرة المغرب وتهريب ابنتهما إلى الولايات المتحدة الأميركية، كما قامت برفع دعوى قضائية ضده.



وطالب المساعدة المالية من من أجل جمع المال لدفع أتعاب المحامي وتسديد نفقة طفلته، في ظل عجزه عن تسديد هذه النفقات بسبب تأثير جائحة كورونا عليه على غرار العديد من الفنانين، الذين لا يعملون.



كما توجه الزاتي بالشكر لجميع الأشخاص الذين ساعدوه طيلة الفترة الماضية، في تسديد حاجياته اليومية والمعيشية



واعتبر العديد منهم ان الخلاف القائم بينهما يبدو ان سببه عدم مقدرة سعيد تأمين عمل والصرف على منزله وعائلته، وهو ما دفع بزوجته لتركه، في حين دافع عنه العديد من الأشخاص على اعتبار انه على زوجته تحمل ظروفه كيفما أصبحت ومهما تبدلت.