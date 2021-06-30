مفاجأة جديدة من شيرين عبدالوهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، الأربعاء، إطلاق مفاجأة جديدة خلال يومين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو/حزيران.

وهنأت شيرين متابعيها عبر حسابها في "أنستقرام" بذكرى الثورة، إذ نشرت مقطع فيديو أثناء غنائها النشيد الوطني.



وعلقت شيرين على الفيديو قائلة: "كل سنة وإحنا عايشين تحت ظل أب ورئيس عظيم، كل سنة وكل المصريين بخير".

وتابعت: "محضرة لكم مفاجأة كبيرة كمان يومين إن شاء الله هتفرحوا بيها بالمناسبة دي".

وقالت شيرين عبدالوهاب إن "ثورة يونيو بمثابة ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر وأعادت هيبة الدولة المصرية بقيادة القائد المخلص عبدالفتاح السيسي".