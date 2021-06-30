بالفيديو.. لحظة سقوط جنات في حمام السباحة لإنقاذ ابنتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت المطربة المغربية جنات جمهورها، بفيديو يجمعها بابنتها الصغيرة أثناء سيرها بجانب حمام السباحة، وظهرت وهي تسقط بشكل مفاجئ داخل المسبح منعا لسقوط ابنتها التي كانت ممسكة بيدها.

ونشرت جنات الفيديو عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام" وكتبت: "ما يقع إلا الشاطر".



وكانت جنات أحيت منذ أيام حفل زفاف إياد ابن المطرب المصري مصطفى قمر، وغنت عددا من الأغاني المختلفة معه، ومع إيهاب توفيق وهشام عباس، اللذين حرصا على التواجد طوال الفرح مع صديقهما مصطفى قمر.

وكانت جنات قدمت للمرة الأولى أول أغنية مغربية لها في رمضان الماضي، وهي تتر المسلسل المغربي "سوق الدلالة".

وطرحت جنات في شهر أغسطس/آب الماضي، ألبوم "أنا في انتظارك" بعد غياب عدة سنوات عن الغناء، وحقق الألبوم نسب استماع كبيرة، ومن ضمن الأغاني: "أنا استعجلت، اللي تشوفه، فهمت قصدك، ثباتي الانفعالي، برد الوحدة، رايقة، دموع وبكيت، أحلي من الأحلام، أوعى الظالم، أنا في انتظارك".