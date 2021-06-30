شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليون دولار لـ In the Heights فى 19 يومًا من العرض بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم In the Heights الجديد إلى 30 مليونا و 161 آلاف دولار، بـ دور العرض حول العالم،، بداية من يوم 11 يونيو الجارى، وأنقسمت الإيرادات بين 24 مليون و 161 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و 6 مليون دولار بـ دور العرض ببعض دول العالم

ومن المقررأن يصل الفيلم الجديد In the Heights إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و23 دقيقة.

ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

وتدور أحداث فيلم In the Heights فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".