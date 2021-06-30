شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحضر لمفاجأة جديدة خلال يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر النجمة شيرين عبد الوهاب لمفاجأة جديدة ستطلقها خلال يومين، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، حيث هنأت المصريين على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشر فيديو أثناء غنائها لنشيد مصر الوطنى بهذه المناسبة.

وعلقت شيرين عبد الوهاب على الفيديو قائلة: "كل سنة واحنا عايشين تحت ظل أب ورئيس عظيم، كل سنة وكل المصريين بخير"، مضيفة: "محضرة لكم مفاجأة كبيرة كمان يومين إن شاء الله هتفرحوا بيها بالمناسبة دى".

واحتفلت المطربة شيرين عبد الوهاب، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعادت هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسى، الذى غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن.

ونشرت شيرين، عبر حسابها على تويتر، فيديو خلال غناءها أغنية "بلادى" التى تمثل النشيد الوطنى المصرى، صحبتها بتعليق: "ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسى الذى غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن وحافظ على هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار".