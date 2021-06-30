شيرين عبدالوهاب عن ثورة 30 يونيو: "ستظل ملحمة وطنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تهنئة الشعب المصري، بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها ستظل ملحمة وطنية.

ونشرت شيرين، فيديو لها وهي تغني النشيد الوطني، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية.. انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبدالفتاح السيسي الذي غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن، وحافظ على هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت ظهور تسجيل منسوب لحسين حبيب والد الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، يتحدث فيه عن رغبته أن يتزوج ابنه من أخرى ليحقق له حلم الإنجاب، وجاء في التسجيل حديثا عن البيئة التي تنتمي لها شيرين وكيف أنها أقل في المستوى من بيئة حسام، وهو ما جعل والدة حسام على غير وفاق مع شيرين، إلا أن حسين نفى علاقته بالتسجيل، ووصفه بالمُفبرك.

وخرجت شيرين عبدالوهاب في تسجيلات صوتية، لتتحدث عن علاقتها بحسام وبوالدته، ووصفته بالرجل والزوج العظيم، الذي صانها وصان ابنتيها، كما علّق حسام من خلال أكثر من فيديو، على التسجيل الصوتي وما جاء فيه.