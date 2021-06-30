والد حسام حبيب لنجله: نفسي أشوفك أحسن واحد ولك حق تعشق تراب رجلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علّق حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيبب، على رسالة نجله الأخيرة، والتي أكد خلالها أنه لا يقبل أن يقول والده عن نفسه أنه "خرف" بحكم تقدمه في العمر.

وكتب حسين ردًا على منشور حسام عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "ربنا يعزك ونفسي اشوفك احسن واحد وزوجتك المحترمة فخر لمصر والعرب، نجمتنا الأولى اللي شرفت عيلتنا وزرعت الحب، ليك حق تحبها وتعشق تراب رجلها، زي ما قالت عليك آخر الحال المحترمة هيا كمان محترمة جدا سيدة الغناء العربي".

كان حسام وجه رسالة جديدة لوالده حسين حبيب: "وأنا ما أقبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن".

وأضاف: "لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي، برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذتني، ومهما عملت، لأنك عارف إني عمر ماهمني رأى حد فيا.. يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هعمل زي ربنا سبحانه وتعالى ما أمرني (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)".

وكان والد حسام حبيب، كتب رسالة جديدة منذ ساعات، عبر حسابه على إنستجرام، جاء فيها: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية أنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرًا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم (الدادة دودي) في لحظة خسف القمر حسام، وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة".

وتابع: "واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جدارة، وأصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت ظهور تسجيل منسوب لحسين حبيب، يتحدث فيه عن رغبته أن يتزوج ابنه من أخرى ليحقق له حلم الإنجاب، وجاء في التسجيل حديثا عن البيئة التي تنتمي لها شيرين وكيف أنها أقل في المستوى من بيئة حسام، وهو ما جعل والدة حسام على غير وفاق مع شيرين، إلا أن حسين نفى علاقته بالتسجيل، ووصفه بالمُفبرك.

وخرجت شيرين عبدالوهاب في تسجيلات صوتية، لتتحدث عن علاقتها بحسام وبوالدته، ووصفته بالرجل والزوج العظيم، الذي صانها وصان ابنتيها، كما علّق حسام من خلال أكثر من فيديو، على التسجيل الصوتي وما جاء فيه.