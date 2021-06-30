هدى المفتي تكشف عن أزمتها مع والدتها (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة هدى المفتي، عن علاقتها المتوترة مع والدتها وأزمتها معها، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى في حياتها.

وقالت هدى، ببرنامج "ABtalks"، إن أقرب أفراد أسرتها إليها هي شقيقتها، ويأتي بعدها والدها الذي تربطها به علاقة قوية، مؤكدة أنه أقرب لها من والدتها.

وتابعت، أن شقيقتها هي الوحيدة التي تفهمها في المنزل، وأن والدها علمها منذ الصغر أن الرجل يلتزم بوعوده وهو ما يسبب لها مشكلة حاليًا في التعامل مع الآخرين بسبب عدم التزامهم بما يقولون.

وأشارت إلى أن المرة الوحيدة التي أخلف والدها فيها وعده معها، وقعت بينهما مشكلة كبيرة، لكنه احتواها وصالحها بعدها.

وعن علاقتها بوالدتها، فأوضحت، أنها تحبها ولكنها لا تستطيع التفاهم معها وتقع بينهما مشاكل (مش بنعرف نفهم بعض أوي)، مشيرة إلى أن والدتها تتصرف مثل الطفلة المدللة، وترغب دائمًا في أن تكون هي من تصالحها، ودائما ما تبدأ بالزعل، كما أنها تغير رأيها لتتفق مع رأي والدها، وهو ما كان يزعجها لأنها ترى أنها تقلل من قيمة المرأة.

وتابعت، أنها تعتبر والدتها مثل ابنتها، وتحرص على الحديث معها برفق، لكن دائما ما تكون علاقتهما مُتعبة لها، مشيرة إلى أن أكثر ما يزعجها في تعاملها مع والدتها، هو عدم مساندتها لها في أي خلاف مع والدها، وأنها لم تدعمها في أي موقف صعب مرت به، في حين أن والدها يساندها حين تختلف مع والدتها، وهو ما سبب لها ألم نفسي بسبب عدم قدرتها على اللجوء إلى والدتها في المشاكل.

وأَضافت، أنها تتجنب الحديث مع والدتها عن مشاكلها أو أي أزمة في حياتها، وكانت تضطر للجوء إلى والدها في مشاكلها أثناء فترة المراهقة.

جدير بالذكر أن هدى المفتي يُعرض لها حاليا فيلم "ديدو" بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت وبيومي فؤاد.