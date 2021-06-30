حسام حبيب لوالده: "ما أقبلش تقول على نفسك عجوز خرف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجه الفنان حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة جديدة لوالده حسين حبيب.

ونشر حسام، صورة لوالده عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وأنا ما أقبلش أبدًا إنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن".

وأضاف: "لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي، برده غصب عني بغير على أبويا مهما أذيتني، ومهما عملت؛ لأنك عارف إني عمر ماهمني رأى حد فيا.. يهمني بس رضا ربنا عني، وأنا هعمل زي ربنا سبحانه وتعالى ما أمرني: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)".

وكان والد حسام حبيب، كتب رسالة جديدة منذ ساعات، عبر حسابه على إنستجرام، جاء فيها: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت، ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرًا نطق، وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم: (الدادة دودي) في لحظة خسف القمر حسام، وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها وبمشاكلها وبأعمالها، وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة".

وتابع: "واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جدارة، وأصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت ظهور تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى؛ سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجته شيرين عبدالوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات، وأثمر عن ابنتين، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.