"الاتحاد الأوروبي" يكرم الفائزين بالجائزة الأورومتوسطية بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - ‎كتبت- منى الموجي:

كرم الاتحاد الأوروبي الفائزين بجائزة "مسابقة الأفلام الأورومتوسطية" خلال مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الخامسة.

الجائزة تتمثل في مبلغ 3000 يورو يحصل عليها أفضل فيلم يتناول حقوق المرأة وتمكينها. وتقدم هذه الجائزة الخاصة بالاتحاد الأوروبي في مصر بالتعاون مع معاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة في مصر، وحصل على الجائزة هذا العام فيلمان: الفيلم النرويجي اللاتفي My Favorite War (حربي المفضلة) إخراج إلزي بوركوفسكا جيكوبسون، والفيلم الإسباني Last Days of Spring (آخر أيام الربيع) إخراج إيزابيل لامبيرتي.

‎وفي بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي، جاء "الثقافة هي من القطاعات التي يشارك فيها الاتحاد الأوروبي ويدعمها مع الشعب المصري وحكومته. وإن أهمية الأفلام لا تتمثل في الترفيه فقط وإنما أيضًا لها دور فعال في خلق حوار ثقافي، ولسد الفجوات وخلق حوار بين الأمم، كما تساهم بدورها في تغيير السلوكيات الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل"، وذلك كما صرح إبراهيم العافية، رئيس التعاون بوفد الاتحاد الأوروبي في مصر.

أضاف قائلا "والأمر الأكثر تفرُدًا في هذه الشراكة هو أنها تعزز من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهي بمثابة العوامل الرئيسية لعالم يتسم بالسلام والرخاء والاستدامة".

‎دعم كل من الاتحاد الأوروبي ومعاهد الاتحاد الأوروبي الوطنية للثقافة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من أجل تمكين المرأة في صناعة السينما وذلك ليس فقط لسرد القصص التي تتعلق بالمرأة وقضاياها على شاشة السينما بل أيضًا لتمكين المرأة وإتاحة المساحة لها لعمل الأفلام ولتلعب دور فعال في هذه الصناعة. ويعمل كل من الاتحاد الأوروبي مع الشركاء المعنيين عن كثب لضمان المشاركة الكاملة والفعلية للمرأة في كل جوانب الحياة وذلك لدعمها في الحصول على فرص متكافئة للقيادة على كافة مستويات صُنع القرار.

‎وأعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة نتائج مسابقة ورش العمل السينمائية، فجاء فيلم "عاشورا" لأسماء يعقوب كأفضل فيلم في ورش عمل المهرجان.

وقال العافية "إننا سعداء بالتعاون مع مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة هذا العام حيث جاء حضور الشباب، خاصًة الشابات، مبهرًا. فلقد قدم شباب أسوان مشاريع جيدة للغاية وسوف نواصل دعمنا لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة من خلال ورش العمل الخاصة به والتدريبات الفنية المقدمة للشباب وذلك لمساعدتهم في الإبداع والتطوير من عملهم وإننا فخورون بالنتائج التي شاهدناها"، شاكرًا جميع المبدعين والمدربين الذين شاركوا في ورش العمل ومكررًا أن الجميع فائزون من خلال هذا التعاون المتبادل وليس فقط الفيلم الحائز على الجائزة.