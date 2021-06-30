بعد مرور 17 عاماً على وفاته.. حسن الرداد يرثي والده بكلمات مؤثرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان المصري، حسن الرداد، الذكرى السابعة عشرة لوفاة والده، الذي غيبه الموت عام 2004، موجهاً له رسالة حملت الكثير من الحزن والألم على فراقه، والشكر والتقدير على مواقفه مع الآخرين.

ونشر الرداد صورة عائلية نادرة جمعته بوالده ووالدته عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، وعلق عليها: “الذكرى السنوية الـ17 لوالدي الأستاذ نبيل الرداد، للأسف مفيش عندي صور كتير تجمعنا مع بعض، بس أنت دائماً في قلبي يا أبويا”.

وأضاف: “كنت عاشق لبلدك ومهموم بها ومؤمن بضرورة وحدة الوطن العربي، مواقفك السياسية الكثيرة والجريئة يشهد عليها كل من عاصرك، كنت مسخر نفسك لخدمة الناس الغلابة والمحتاجين ونصرة الضعيف، كنت ضهر لكل هؤلاء الناس الطيبة، كنت رجل شجاع وجريء ولا تخاف أحداً، كنت تدخل في صراعات كبيرة من أجل خدمة ناس جميلة بسيطة”.

وأوضح: “علمتني حب الناس واعتبار خدمة المحتاج واجب علي طول حياتي، لو قعدت اتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكراً على كل حاجة علمتها لي يا رمز الرجولة والجدعنة والجراءة، وإن شاء الله ألقاك في الجنة يا حبيبي”.

من ناحية أخرى، حذر الفنان المصري حسن الرداد الجمهور ووسائل الإعلام، من صفحة “مزيفة” تنتحل اسم زوجته الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، وذلك على موقع “فيسبوك”، موضحاً أن القائمين على إدارة الصفحة ينتحلون صفتها، وينقلون أخبارها من دون علمها.

وتبين أن تلك الصفحة التي تحمل اسم “إيمي سمير غانم”، يتابعها أكثر من مليون و600 ألف شخص، مشدداً في منشور له عبر حسابه على “إنستغرام”، أنه يجري التعامل مع تلك الصفحة بالإبلاغ عنها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.