شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون بإطلالة من القرن الـ 19 أثناء تصوير فيلم Persuasion in Bath والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت الممثلة داكوتا جونسون بأزياء من القرن الـ 19 أثناء تصوير مشاهدها بكواليس فيلم Persuasion in Bath، حيث تميزت بإطلالة ظهرت فيها بأزياء مستوحاة من تلك الفترة الزمنية، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل مؤخراً، حيث أكد أن الممثلة التى بدت بزى كلاسيكى تتواجد خلال مشاهدها جنبًا إلى جنب مع الممثلة نيكى أموكا بيرد.



داكوتا جونسون

من ناحية أخرى انتقلت الممثلة الشهيرة، داكوتا جونسون، مطلع العام الجارى إلى منزل جديد يقع في ماليبو بجنوب كاليفورنيا مع صديقها الشاعر والمغنى، كريس مارتن، البالغ من العمر 43 عامًا، والذى يعمل بفرقة" Coldplay". وقد أشارت صحيفة "ديلى ميل" بخصوص ذلك أن الحبيبان، اشتريا المنزل الجديد المبنى على طراز كيب كود ويحتوى على حمام سباحة وحوض استحمام ساخن ومسرح منزلي مقابل 12.5 مليون دولار في أكتوبر 2020 ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست يوم الأربعاء الماضى.



داكوتا جونسون

ويحتوى المنزل الذى تبلغ مساحته 5338 قدم مربع، على ست غرف نوم وتسعة حمامات، كما يوجد بيت ضيافة مكون من طابقين مع غرفة ألعاب وغرفة معيشة ومطبخ وغرفة نوم.