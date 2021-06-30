شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يقبل اعتذار والده ويعلق: ماقبلش تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقبل الفنان حسام حبيب، اعتذار والده له بعد أن كتب والده حسين حبيب اليوم، رسالة على حساب جديد على "إنستجرام" واصفا نفسه بأنه "عجوز خرف بحكم السن"، معربا عن اعتذاره له ولزوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب وطالبها بأن تعيد حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.





ولم تمر ساعات إلا ونشر حسام حبيب ردا على حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، متقبلا فيه اعتذار والده وعلق قائلا: "وأنا ماقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا".

وأضاف حسام حبيب: "مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف أني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرنى (وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا).

وكان حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، وجه رسالة لنجله وزوجته النجمة شيرين عبد الوهاب، عبر حساب جديد أنشأه على إنستجرام قائلا: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر فى عودة الابن الضال وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق فى فيلم الدادة دودى فى لحظة خسف القمر حسام وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة واستسلم فى ظل هذه النجومية والقبول الإلهى وحب الناس الطاغى لزوجته فى عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهى تستحقه عن جداره".

وتابع "أصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربى الأولى اللى أنا من عشاق فنها بوعدها ليا قبل جوازهما أنها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكتر منها كمان وإنتى باعترافك إن الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف".

وأضاف "أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفاية عليه أربع سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء لأنه مش معنى إنه مهتم بمشاكل عمل زوجته إنه يهمل عمله دى حجة البليد الكسول أما عن نفسى آسف لكل ما بدر منى وماينفعش واحد فى مكانتى ولا سنى ينقاض لألعاب السيدة نضال وهوايتها فى تدبير المؤامرات على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقه الشخص جريمة من جرائم الإنترنت وتصل عقوبتها فى مصر لثلاث سنوات سجن".

واختتم رسالته قائلا "بس أنا هاشتكيكى فى محكمة حسبيى الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله لإنى اتعودت لما باخد حقى با إيدى ربنا بيدينى على قد إيدى ولما بفوضة بيدينى على قد إيده هو والمرة الجاية مش عايزينك تتعبى نفسك وتقعدى 6 أشهر فى الإعداد إنتى بس قوليلى وأى خدمة وأى فضائح.. وأخيرا أنا آسف لكل هذه الضجة وكل هذه الآلام التي سبتتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن".