شيرين: 30 يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد السيسى

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة شيرين عبد الوهاب، بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدة أن يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعادت هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسى، الذى غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن.





ونشرت شيرين، عبر حسابها على تويتر، فيديو خلال غناءها أغنية "بلادى" التى تمثل النشيد الوطنى المصرى، صحبتها بتعليق: "ستظل ثورة يونيو ملحمة وطنية انتصر فيها الشعب بكل طوائفه على قوى الشر، وأعاد هيبة الدولة بقيادة القائد المخلص عبد الفتاح السيسى الذى غير شكل مصر وحقق أحلام المواطن وحافظ على هوية مصر.. كل سنة والمصريين بخير وتقدم وازدهار".