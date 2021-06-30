شاهد .. محمود حميدة مع حفيدته : ” بطلة عالمي أنا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 08:57 مساءً - احتفل الفنان ” محمود حميدة ” بعيد ميلاد حفيدته ” مريم ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وتضمن المنشور صورة لمحمود حميدة تجمعه بحفيدته وهو يحتضنها وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن حبه الشديد لها .

فكتب قائلا : ” حفيدتي مريم بطلة العالم هكذا ادعوها وأعني بذلك أنها بطلة عالمي أنا ولا أعني كل العالم .. كل سنة وانت طيبة يا بطلة عالم محمود حميدة ” .