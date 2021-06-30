هكذا دعمت أنغام صديقتها شيرين في أزمتها مع حماها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعمت الفنانة أنغام، زميلتها الفنانة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة بعد تسريبات مكالمات لوالد زوجها، حيث نشرت على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، صورة لصديقتها مشيدة بها في رد فعلها تجاه المكالمة المسربة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب.

وعلقت أنغام على صورة شيرين قائلة: “بنت الأصول ومتربية على الأصول، شيرين عبد الوهاب”.

وكان الثنائي شيرين وحسام تصدرا محركات البحث وقائمة اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول تسريب صوتي لمكالمة مسجلة، يفترض أن تكون بين والد حسام حبيب وإحدى الفتيات.

وانتشر التسجيل الصوتي بعد نشره عبر موقع إحدى المجلات العربية، والتي تعرضت لانتقادات من محبي شيرين عبد الوهاب، بخلاف تكذيب حسين حبيب، والد حسام، لصحة التسجيل المنسوب إليه من حديث حول نية ابنه لاستغلال أموال شيرين عبد الوهاب والزواج عليها من أجل الإنجاب، إلا أن نجله خرج بعد ذلك على جمهوره مؤكداً صحة التسريبات مهاجماً المتسببين في تلك الأزمة، في حين نفت شيرين كل ما أثير في تلك الفترة مؤكدة أنها لا تخشى أي خطر من جهة زوجها لأنها تؤامنه على حياتها.

يذكر أن أنغام تستعد لأحياء حفل غنائي غداً الخميس الأول من تموز (يوليو) على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.