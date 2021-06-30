ممثلة تركية شابة تروي تجربتها مع التحرش في طفولتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداولت الصحافة التركية معلومات متناقضة حول إعتراف الممثلة التركية الشابة حفصة نور سانجاك بتعرضها للتحرش في طفولتها من مقربين بعائلتها.

وتداولت الصفحات المعنية بأخبار المشاهير على السوشيال ميديا تفاصيل الأمر، لافتين إلى أن بطلة مسلسل “الصيف الأخير” قررت الخروج عن صمتها ومشاركة الجمهور تجربتها وما عانت منه في طفولتها، بعد انتشار حوادث تحرش ومطالبات بتعديل بعض القوانين المتعلقة بحماية المرأة التركية.

وحكت حفصة قصتها وكشفت عن تعرضها للتحرش في طفولتها من جدها، ووصفته أنه رجل ميولة غير مستقيمة، كما تعرضت لمضايقات من أبناء عمها والجيران وزملائها في العمل.

ووجهت حفصة نور رسالة إلى الفتيات مشددة على أنها لا تخجل من الكشف عن هذه الحوادث، وأيضا على كل فتاة عدم الخجل من الكشف عما يتعرضن له، مؤكدة أنها ستقف إلى جوار الفتيات اللواتي يتعرضن لأي نوع من التحرش.