أريانا غراندي تتبرّع بمليون دولار: “الشفاء ليس سهلاً لكنكم تستحقون الجهد والوقت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبرّعت النجمة العالمية أريانا غراندي (28 عاماً) بمليون دولار بهدف توفير علاج مجاني للجميع. وقالت المغنية في بيان نشرته مساء أمس في حسابها عبر “إنستغرام”: “تستحقون الجهد والوقت”، كاشفةً عن تعاونها مع منظمة الصحة العقلية “Better Help” كعلاج “لا ينبغي أن يكون لأقلية من أصحاب الامتياز”.

لقد كانت المغنية صريحة في السابق في مناقشة صراعاتها مع القلق والاكتئاب، وكتبت في البيان أنها تأمل أن يشجع تبرعها الناس على عدم الخوف من التحدث عن الحاجة إلى العلاج.

لم تكن هذه اللفتة السخية مفاجئة لأن المغنية كانت دائماً صريحة بشأن صحتها العقلية، وغرّدت في عام 2018: “لقد أنقذ العلاج حياتي مرات عدّة”.

وتابعت غراندي في المنشور أن هذا قد لا “يصلّح” عدم إمكانية الجميع من الحصول على العلاج، لكنها تأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى في طريق الإصلاح.

وأضافت: “آمل أن تستفيدوا من هذه الفرصة وتزوروا الموقع لتحصلوا على علاج من أطباء مرخصين لمدة شهر مجاناً.

بعد ذلك، سيكون لديكم خيار التجديد والمتابعة. أتمنى أن تكون هذه نقطة انطلاق مفيدة وأن تكونوا قادرين على تخصيص القليل من وقتكم للمعالجة والمتابعة. الشفاء ليس سهلاً لكنكم تستحقون الجهد والوقت”.

وشاركت المغنية رابط المنظمة، حيث يمكن للناس الاشتراك للحصول على العلاج المجاني لمدة شهر. تعمل منظمة Better Help على توفير جلسات الإرشاد النفسي بأسعار معقولة للمحتاجين من خلال الاستعانة بعلماء النفس والمستشارين المرخصين ومعالجي المشاكل الزوجية والأسرية.