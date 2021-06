نجم “ديزني” كايل ماسي متّهم بإرسال محتوى فاضح لفتاة قاصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه نجم ديزني كايل ماسي (29 عاماً) تهمة جنائية تزعم إرساله مواد إباحية إلى فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً.

وقد اتهم الممثل المعروف بلعب دور كوري باكستر في مسلسل That’s So Raven وCory in the House بـ”تهمة التواصل مع قاصر لأغراض غير أخلاقية”، بحسب ما أفاد موقع “تي إم زي” الأميركي.

ووفقًا للوثائق القانونية التي حصل عليها الموقع، إن ماسي متهم بإرسال محتوى جنسي فاضح للفتاة، بين كانون الأول 2018 و كانون الثاني 2019.

وتمت مقاضاة ماسي في آذار الماضي مقابل 1.5 مليون دولار بزعم إرسال “العديد من الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو الجنسية” عبر تطبيق “سنابشات”، لكن الممثل نفى الادعاءات بشدة، لافتاً إلى أنه تعرض للابتزاز.

وقال ماسي في بيان عبر محاميه في ذلك الوقت: “لا ينبغي أبداً أن يتعرض أي طفل لمواد جنسية فاضحة وأنا أنفي بشكل قاطع أي سوء سلوك مزعوم”.

وفقًا للوثائق القانونية التي حصل عليها الموقع، التقت الفتاة مجهولة الهوية وعائلتها بماسي عندما كانت في الرابعة من عمرها وبقيت على تواصل مع الممثل على مر السنين حيث بدأت حياتها المهنية في مجال التمثيل.

لقد تواصلت معه في أواخر عام 2018 على أمل الحصول على دور في برنامج Raven’s Home الذي تم بثه مؤخراً. تزعم الدعوى أيضًا أن ماسي اقترح بعد ذلك أن تسافر وتسكن معه ومع حبيبته في لوس أنجليس بينما كانت تبحث عن وكيل مواهب.

بعد أيام قليلة، ادعت الطفلة أن ماسي أرسل لها عددًا من الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو الجنسية. ودعماً لادعاءاته بالابتزاز، أصر ماسي على أن الفريق القانوني للمتهِمة طلب 1.5 مليون دولار في وقت سابق من هذا العام وهدد بتدمير حياته المهنية إذا لم يمتثل، لكن الممثل أكد أنه رفض طلبهم.

كما طلب من معجبيه، والجمهور بشكل عام “عدم التسارع إلى استنتاجات بناءً على المزاعم وحدها، ولكن الاحتفاظ بحكمهم حتى تظهر القصة بأكملها، مما يثبت أن هذه المزاعم لا أساس لها”.

لعب ماسي دور كوري باكستر في برنامج That’s So Raven الهزلي الذي بثّ عبر قناة ديزني من عام 2003 حتى عام 2007 وبرنامج Cory in the House من عام 2007 حتى عام 2008.