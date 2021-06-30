احتفالاً بعيد الأضحى.. أصالة تلتقي جمهورها في أبو ظبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بتطبيق الإجراءات الاحترازية، تُحيي الفنانة أصالة نصري حفلها لعيد الأضحى في أبو ظبي، في اتحاد أرينا على جزيرة ياس، يوم الخميس 22 يوليو القادم، بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة.

وكانت قد أشعلت الأجواء بإطلاقها أغنيتها “بنحبك”، التي أهدتها إلى أهالي مصر، الأسبوع الماضي، من كلمات عبد الله حسن، وألحان أحمد سعد، كما أطلقت مؤخراً دويتو “مليت” مع الفنان عيضة المنهالي، وفي بداية يونيو الجاري أحيت حفلاً في الرياض، برفقة الفنان نبيل شعيل، فيما سيكون حفلها المقبل مع الفنان حسين الجسمي.

وقد بدأ بيع التذاكر في 28 يونيو، والحفل لعمر 12 عاماً فأكثر، بإصدار نتيجة مسحة الأنف pcr سلبية تكون صالحة ليومين، وبشكل خاص الحضور من عمر 16 عاماً فأكثر، ويُشترط تلقيهم الجرعة الثانية من التطعيم ومرور 28 يوماً على ذلك، ويجب على الجميع إبراز تطبيق الحصن لرؤية النتيجة، وكذلك يتم إبراز الهوية الإماراتية عند الدخول، أما مَنْ هم دون 12 عاماً فيُمنع دخولهم الحفل.

يُذكر أن المدينة ستحتضن في 23 يوليو الفنانين تامر حسني وميريام فارس، إلى جانب عروض الألعاب النارية على مدى أيام العيد.