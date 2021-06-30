زوج بريتني سبيرز السابق كيفن فيدرلاين يدعمها بشأن وصايتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك زوج “بريتني سبيرز” السابق “كيفن فيدرلاين” دعمه وأفكاره حول الوصاية المثيرة للجدل للمغنية من قِبَل والدها بعد أن تحدثت في المحكمة عن ذلك لأول مرة.

وبحسب موقع “ميرور” قال “كيفن” إن كل ما يريده لـ”بريتني” هو أن تكون سعيدة وبصحة جيدة بعد أن كشفت عن مشاعرها بشأن العيش في ظل قيود الوصاية.

خضعت “بريتني” للوصاية من والدها منذ عام 2008، بعد عام من انتهاء زواجها من “كيفن” وبينما كان ابناها لا يزالان صغيرين، حيث يشارك “كيفين” مع “سبيرز” أبناءهما: “شون” 15 عامًا ، و”جايدن” 14 عامًا منذ أن تزوجا بين عامي 2004 و 2007.

وقد طالبت “بريتني” المحكمة في لوس أنجلوس يوم الأربعاء برفع وصاية والدها “جيمي سبيرز” القضائية عنها، التي تحكم حياتها منذ 13 عاماً. وتحدثت مباشرة أمام قاعة المحكمة في لوس أنجلوس في جلسة استماع بشأن الترتيب القانوني غير المعتاد الذي جردها من استقلالها منذ عام 2008.

وبموجب الوصاية، يستطيع والدها السيطرة على ممتلكاتها ومسيرتها المهنية والجوانب الأخرى من حياتها الشخصية.

وقالت “سبيرز” في خطاب طويل وعاطفي: “أريد إنهاء هذه الوصاية دون تقييم.. هذه الوصاية تضرني أكثر مما تنفع.. أنا أستحق أن أحظى بحياتي.”

وكشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن الجلسة تأتي بعد يوم واحد من إعلان صحيفة “نيويورك تايمز” عن وثائق سرية تكشف أن “سبيرز” تعترض بشدة منذ سنوات على الوصاية والسلطات العديدة لوالدها عليها.

وقالت الشبكة إن الوصاية القضائية هي نوع من الوصاية التي تفرضها المحكمة وتكون مخصصة للأشخاص الذين لم يعودوا قادرين على اتخاذ قرارات لأنفسهم، وعادة ما يكونون من كبار السن والعجزة. لكن النقاد جادلوا بأن العملية يمكن استغلالها، وأشاروا إلى حالة “سبيرز” كمثال على مثل هذه الانتهاكات.

وقال “مارك فنسنت كابلان” محامي “كيفن”: “فيما هو الأفضل لها، “كيفن” يدعمها في أن تكون قادرة على القيام بذلك. ومن الواضح أن إحدى النقاط التي يمكن أن نسمعها جميعًا من تعليقاتها هو أنها تتعرض لقدر هائل من الضغط.”

وفي بعض الأحيان ، لا يتخذ الأشخاص الذين يتعرضون للضغط نفس القرارات التي يتخذونها إذا تُركوا بالكامل لإرادتهم الحرة.”

وتابع المحامي: “لا يهم مدى إيجابية تأثير الوصاية إذا كان لها تأثير ضار على حالتها العقلية. لذلك فهو يدعمها في الحصول على أفضل بيئة تعيش فيها مع أطفالها.”