إصابة مي حريري بالسلالة الهندية لفيروس “كورونا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة اللبنانية، مي حريري، أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، من نوع السلالة الهندية للفيروس، رغم حصولها على اللقاح المضاد لـ”كورونا” قبل أيام.

جاء هذا عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على “إنستغرام”، إذ أعادت نشر دعاء وجهته لها صديقة من حسابها، حيث ظهرت الفنانة اللبنانية في صورة قديمة، وهي داخل أحد المحال التجارية أثناء تسوقها.

ودونت على الصورة: “دعواتي القلبية للصديقة الغالية على قلبي الفنانة مي حريري، بعد إصابتها بالسلالة الهندية لفيروس كورونا”.

ووفق تقارير ‏صحافية، فإن حريري أصيبت بفيروس كورونا، بعد مرور أسبوع فقط من تلقيها اللقاح، وإنها تمر بأعراض صعبة في الفترة الحالية.

وعرفت حريري بالحرص على مشاركة جمهورها المتابع لحسابها على “إنستغرام” لقطات من تفاصيل حياتها الخاصة، غير أنها منقطعة عن التفاعل مع الجمهور منذ أسبوعين، الأمر الذي تسبب في حالة من القلق لدى البعض.

يذكر أن ‎مي حريري تعرضت، خلال العام الماضي، لإصابة بالغة في انفجار مرفأ بيروت في لبنان، حيث نقلت حينها إلى المستشفى، وتم تداول صور لها وهي على جهاز التنفس الاصطناعي.