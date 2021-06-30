الأميران ويليام وهاري في لقاء خاص لإنهاء النزاع بينهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن يحضر الأميران ويليام وهاري، يوم الخميس، لكشف النقاب عن تمثال والدتهما الأميرة الراحلة ديانا في منزلها السابق بقصر كنسينغتون، وذلك تخليداً لذكرى مولدها الستين.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية بأن دوق كامبريدج الأمير ويليام، ودوق ساسكس الأمير هاري الذي عاد لبريطانيا الأسبوع الماضي، ستجمعهما محادثات خاصة بعد انتهاء مراسم حفل الكشف عن تمثال والدتهما، وذلك لإنهاء النزاع والتوتر بينهما.

الجدير ذكره أن العائلة المالكة البريطانية تعيش حالة من الدراما والصراعات، بعد قرار الأمير هاري التنحي هو وزوجته ميغان ماركل عن أدوارهما الملكية، ومغادرة القصر والاتجاه للعيش في الولايات المتحدة الأميركية، بحثاً عن حياة أكثر خصوصية وهدوءاً.

وتفاقمت حدة الأزمة الملكية بعد ظهور دوقي ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل في لقاء تلفزيوني، مع المذيعة أوبرا وينفري، وصدما الجميع بالمعاملة السيئة التي كانت تتلقاها ماركل، وعدم حصولها على الدعم النفسي الأمر الذي وصل بها للتفكير في الانتحار وذلك بعد ميلاد طفلها الأول آرتشي.

وعندما توفي الأمير فيليب، ظهر الأميران هاري وويليام وهما يسيران بعيدين عن بعضهما، ما أكد استمرار النزاعات بينهما.

ويقتصر الحضور في مراسم الكشف عن تمثال الأميرة ديانا على أبنائها وعائلتها المقربة، حيث كان الأخوان يعملان على هذا المشروع معاً مع مصمم التمثال إيان رانك – برودلي منذ عام 2017، وأصدرا بياناً مشتركاً، يؤكدان فيه أن والدتهما أثرت بالإيجاب في حياة الكثيرين؛ لذلك يريدان أن يتذكر زائرو قصر كنسينغتون حياتها وإرثها الذي تركته خلفها.

وتشارك الأميران مع مصمم التمثال في الشكل الذي سيبدو عليه، ومن المنتظر أن يُجسد التمثال الأميرة ديانا في فترة الشباب.

وقامت سارة مكوركوديل، شقيقة الأميرة الراحلة في وقت سابق ولجنة مكونة من 6 أعضاء، بجمع الأموال اللازمة لبناء التمثال.