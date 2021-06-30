في ذكرى الأربعين.. رامي رضوان ودنيا يوجّهان رسائل مؤثرة لروح سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه الإعلامي رامي رضوان، أمس الثلثاء، رسالة مؤثرة إلى والد زوجته دنيا سمير غانم، في ذكرى مرور 40 يوماً على وفاته.

وغرّد، عبر “تويتر”: “اليوم يمر 40 يوماً على رحيلك يا حبيبنا… يا أغلى وأطيب وأجمل قلب… الحزن على فراقك كبير، لكن يصبرنا الاطمئنان أنك في مكان أفضل بكثير بفضل الله عز وجل ودعاء ملايين من عشاقك… أرجوكم قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة والدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك”.

كما توجهت زوجته دنيا برسالة مماثلة وكتبت، عبر “فايسبوك”: “وحشتني يا بابا يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى من دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب”.

وتابعت: “أشكر كل الناس اللي بتدعيلنا وهفضل أشكرهم طول عمري على حبهم ومساندتهم لينا… نسألكم الدعاء والفاتحة”. ويذكر أنّ النجم سمير غانم رحل في 20 أيار (مايو) الماضي إثر مضاعفات كورونا، حيث أصيب بخلل في وظائف الكُلى والرئتين.