شكرا لقرائتكم خبر عن جناح مصيف جاستين بيبر وزوجته ..أنشئ وسط المياة وسعر الليلة ألف استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما يسعى الثنائى جاستين بيبر وهايلى بالدوين للاستمتاع بوقتهما معاً بأفضل طريقة ممكنة، مثلما حصل مؤخراً اثناء ذهابهما إلى أحد الفنادق المميزة حيث قاما بحجز جناح مميز لقضاء إجازة صيفية ممتعة، مثلما أكد موقع الديلى ميل خلال تقريره الأخير.

حيث أكد التقرير على أن جاستين بيبر يقضى وقته حالياً بصحبة زوجته بفندق فاخرتحيط به المياه من كل ناحية، حيث مبنى جناحهما من صخور ضخمة للغاية تعطى جناحهما صورة مميزة، وذلك داخل الجناح الذى يطلق عليه اسم "Blue & You"، والذى يعتبر واحداً من الأجنحة المعروفة حول العالم بالنسبة للمشاهير.



المكان الذى يمكث فيه جاستين بيبر



جاستين بيبر وهايلى

كما أكد التقرير على أن الجناح يضم سريرًا مزدوجًا في الهواء الطلق فوق الماء، ومسبحًا داخليًا على شكل كهف، وبركتين بالإضافة إلى بار عائم، مما يجعله المكان المثالي للاستمتاع بالمشروبات ومشاهدة غروب الشمس، أيضاً يمكن للزوجين الاسترخاء في دش صخرى طبيعى في الهواء الطلق.



صور لمكان جاستين بيبر وزوجته

وبالنسبة لسعر الجناح الذى يمكث فيه الثنائى معاً فقد أكد التقرير أنه يبلغ سعره فى الليلة الواحدة 1000 جنيه استرلينى.



صور من الداخل



صورة للمكان من فوق

وتطرق التقرير إلى الفترة الزمنية التي استغرقت من أجل بناء الجناح، حيث أكد أنه أنشأ بأكثر من عام وهو مصنوع من حوالي 180.000 قطعة رخامية مصنوعة يدويًا ومركبة بشكل فردى.



مصيف جاستين بيبر

من ناحية أخرى كشف النجم العالمي جاستين بيبر فى وقت سابق عن لوك جديد له خلال نزهته في مدينة لوس أنجلوس، حيث رصدته أعين مصورى الباباراتزي وهو يمتاز بلوك جديد من خلال حلاقة شعره تمامًا، حيث تخلى عن قصة شعره المعتادة مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها تقرير موقع ديلى ميل.

والذى أكد أن النجم الشهير يستعد لأكثر من مشروع غنائى خلال الفترة المقبلة، من خلال كليبات أغاني سيقوم بطرحهم تباعًا.