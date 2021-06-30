شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يبدأ العد التنازلى لفيلمه Jungle Cruise .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، لعرض فيلمه الجديد Jungle Cruise، المقرر له يوم 30 يوليو المقبل في دور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب جائحة كورونا.

ونشر جونسون، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، يظهر من خلاله وهو يجلس على أريكة ويرتدي ملابس صيفية للترويج لفيلمه المقبل Jungle Cruise وبدأ العد التنازلي لعرضه، حيث إنه من المقرر أن يعرض يوم 30 يوليو المقبل.



جانب من فيلم ذا روك الجديد



ذا روك

وكان قد تم تأجيل طرح فيلم Jungle Cruise، لـ دواين جونسون وإيميلى بلانت، لـ عام كامل، حيث كان من المقرر أن يطرح فى 24 يوليو من العام الماضى 2020.

فيلم Jungle Cruise يدور حول رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبرغابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.