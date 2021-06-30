شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يعلن انطلاق تصوير "الثمانية" أول مسلسل من تأليفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن انطلاق تصوير أول مسلسل من تأليفه والذى يحمل اسم "الثمانية"، وذلك بنشر صورة من أول يوم تصوير للعمل، حيث حرص آل الشيخ على مباركة أسرة المسلسل، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي " الثمانية" حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل".



وأشار آل الشيخ إلى أن الفكرة بدأت عندما انتهى من تأليف قصة الثمانية وقرر أن يحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة، ومن هنا بدأ في اختيار العناصر التي تساعده في إخراج هذا العمل إلى النور.

وأضاف تركى آل الشيخ: "وقع اختياري على المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال و كنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور، وبدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم آسر ياسين ، خالد الصاوي، هشام سليم ، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفى، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنة، مصطفى البنا وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين.

وتابع تركى آل الشيخ: "كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعة منى التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة، وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic, كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila , Aquaman. وأيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس و الخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في الماكير والمكياج .

واستكمل: استعنت أيضا بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية، وسيعرض العمل على قنوات إم بي سي ومنصة شاهد.