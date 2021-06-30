سارة عبدالرحمن تنضم إلى فريق مسلسل "الثمانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة سارة عبدالرحمن عن انضمامها لفريق مسلسل "الثمانية"، بالتزامن مع عرض الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!".

"الثمانية" من إخراج أحمد مدحت وتأليف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر عرضه قريباً على قنوات إم بي سي بالإضافة إلى منصة شاهد.

ويشارك في بطولة مسلسل الثمانية عدد كبير من النجوم من مصر والوطن العربي، من بينهم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء (جامايكا)، منذر رياحنة، ومصطفى البنا.

يُذكر أن أحدث أعمال سارة عبدالرحمن كان مشاركتها في بطولة الجزء الثاني من مسلسل ليه لأ؟!، بطولة منة شلبي وأحمد حاتم، وإخراج مريم أبو عوف وفكرة وسيناريو وحوار دينا نجم وإشراف على الكتابة مريم نعوم، والمسلسل يُعرض حالياً على منصة شاهد.

ويُعد الدور الأبرز لـ سارة عبد الرحمن في مسلسل "سابع جار" 2018، من خلال شخصية هبة التي حققت نجاحاً كبيراً، وحققت سارة نجاحا أيضًا في ظهورها الأول أمام الفنان أحمد حلمي في الفيلم الكوميدي 1000 مبروك، لتشارك بعدها في العديد من المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية، من بينها: تحت السيطرة، لا تطفئ الشمس، وسواح، والكنز 2.