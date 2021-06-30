والد حسام حبيب يعتذر ويطلب من شيرين عبدالوهاب أن تفي بوعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طالب حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، زوجة ابنه الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن تفي بوعد قطعته على نفسها قبل 4 أعوام تقريبا، عندما أكدت أنها لن تقبل بنجومية أقل من نجوميتها لزوجها، وطلب منها أن تعيد حسام لجمهوره بعدما انشغل الأعوام الماضية، بعملها وبحل مشاكلها، حسب تعبيره.

وقال حسين في رسالة جديدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام": "أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى اللي انا من عشاق فنها، وعدها ليا قبل جوازهم انها لن تقبل بنجومية أقل منها لزوجها، وإن لم يكن اكتر منها كمان وانتي باعترافك قلتي ان الراجل ده أعطى ولم يأخذ طوال ثلاث أعوام ونصف، أنا بطالبك بوعدك رجعيه لجمهوره مش اكتر وفرغيه لعمله وكفايه عليه اربع سنوات من الغياب".

وتابع "وإن كنت لا ابرئ حسام من هذا الاختفاء لانه مش معنى انه مهتم بمشاكل عمل زوجته، إنه يهمل عمله دي حجة البليد الكسول، أما عن نفسي فا آسف لكل ما بدر مني، ومينفعش واحد في مكانتي ولا سني ينقاد لالعاب السيدة .. وهوايتها في تدبير المؤمرات، على العموم المسامح كريم وبقولها إن مجرد النشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الانترنت وتصل عقوبتها في مصر لثلاث سنوات سجن".

خلال الأيام الماضية، تم تداول تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، ويكشف عن خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجته شيرين عبدالوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.