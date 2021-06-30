حسام حبيب يوجه رسالة لشريهان بعد حديثها عن أزمته الأخيرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان حسام حبيب على توجيه رسالة للفنانة الكبيرة شريهان بعد حديثها عنه وعن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي أثيرت قبل يومين.

ونشر حبيب، صورة شريهان، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "رمزنا وأيقونتنا.. نحن نحبك".

وكانت شريهان، وجهت رسالة لشيرين عبدالوهاب وحسام حبيب عبر حسابها على تويتر، قالت فيها: "أصف حسام حبيب بالرجولة.. هذا وصف وليست نصيحة.. حماكم ربي بعينه التي لا تنام ولا تغفل أبداً".

وفي تدوينة أخرى، كتبت: "بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها.. الحمد الحمد الحمد والشكر لله.. شيرين عبدالوهاب - صوت مصر".

خلال الأيام الماضية، تم تداول تسجيل صوتي وُصف بأنه مُسرب ويُنسب لحسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها زوجته شيرين عبدالوهاب عن تلك التي ينتمي إليها حسام، وهو ما تسبب في وجود خلافات مع والدة حسام، حسب التسجيل الصوتي، الذي نفى صحته حسين حبيب.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب تزوجت مرتين، الأولى من الملحن والموزع محمد مصطفى، واستمر الزواج 5 سنوات وأثمر عن ابنتين، وتزوجت من حسام حبيب في أبريل 2018.