والد حسام حبيب يشكر نضال الأحمدية.. وعن نجله: أصبح من مجاذيب شيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أنشأ حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبدالوهاب، حسابا جديدا على موقع "إنستجرام"، نشر من خلاله رسالة وتعليق جديد على الأزمة التي أثيرت قبل يومين، وتخص حياة نجله حسام وزوجته شيرين.

وجاءت الرسالة على النحو التالي: "أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية انها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الابن الضال، وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم (الدادة دودي) في لحظة خسف القمر حسام، وانجذب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاذيب، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بها ومشاكلها وأعمالها وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة".

وتابع "واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث من أيام أم كلثوم وهي تستحقه عن جدارة، وأصبح من مجاذيب شيرين واهتم بعملها ونسي عمله".

جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت ظهور تسجيل منسوب لحسين حبيب، يتحدث فيه عن رغبته أن يتزوج ابنه من أخرى ليحقق له حلم الإنجاب، وجاء في التسجيل حديثا عن البيئة التي تنتمي لها شيرين وكيف أنها أقل في المستوى من بيئة حسام، وهو ما جعل والدة حسام على غير وفاق مع شيرين، إلا أن حسين نفى علاقته بالتسجيل، ووصفه بالمُفبرك.

وخرجت شيرين عبدالوهاب في تسجيلات صوتية، لتتحدث عن علاقتها بحسام وبوالدته، ووصفته بالرجل والزوج العظيم، الذي صانها وصان ابنتيها، كما علّق حسام من خلال أكثر من فيديو، على التسجيل الصوتي وما جاء فيه.