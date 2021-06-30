منة عرفة تعلن عن عقد قرانها في جو عائلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عن عقد قرانها على خطيبها محمود المهدي، وذلك في حفل عائلي جمع أسرتي العروسين فقط.

ونشرت منة، صورة مع زوجها، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "وكتبنا الكتاب في جو عائلي جدًا.. تم عقد قراني.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا، وبارك علينا، واجمع بيننا في الخير".

وكانت منة عرفة، قالت في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" في وقت سابق: "إنها التقت خطيبها أثناء تصوير فيلم يحمل اسم "666"، ويشاركها البطولة إلى جانب مساهمته في الإنتاج.

جدير بالذكر أن آخر أعمال منة عرفة، مسلسل: "إسعاف يونس" بطولة: "سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين"، ومن إخراج معتز التوني.