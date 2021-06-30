كندة علوش عن ٣٠ يونيو: "كان ليا الشرف إني كنت من المشاركين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة كندة علوش، على تهنئة الشعب المصري بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وكتبت علوش، عبر حسابها على تويتر "‏كل سنة ومصر طيبة ومحروسة.. في ذكرى ‎ثورة 30 يونيو، يوم ما الشعب المصري العظيم قال كلمته بصوت واحد وحدد مصيره".

وأضافت: "كان ليا الشرف إني كنت من المشاركين، وشهدت على حدث تاريخي بهذه العظمة.. يا رب دايماً تحمي مصر الحبيبة وشعبها".

يذكر أن آخر أعمال كندة علوش مسلسل "إلا أنا"، تأليف يسري الفخراني، إخراج محمد أسامة، بطولة كل من وفاء عامر، أروى جودة، حنان مطاوع، شيري عادل، جميلة عوض، ريهام عبد الغفور، درة.