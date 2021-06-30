بالفيديو – مبادرة إنسانية من إليسا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ 49 دقيقة
إليسا
انتشر اليوم الأربعاء فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأب يحمل طفلته وهو يشكو من انقطاع الكهرباء لتشغيل مكنة الأوكسجين الخاصة بها. وعادت الفنانة اللبنانية إليسا لتنشره عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت صرخة بتعليقها على الفيديو، قائلة: “ما في ولا مسؤول شايف؟ ولا ببعبدا ولا بمعراب ولا بالوسط ولا حدا؟ طب بس سجلوا موقف بس بس”. وأعلنت عن مبادرتها لمساعدة هذا المواطن بتعليق آخر، قالت فيه: ”وإذا ممكن أعرف مين الشخص ورقمو وبليز ما بدي شوف ردود سخيفة عندي لأن هيدي الطريقة الوحيدة تا نسأل عنن”.
وتفاعل الجمهور مع مبادرة إليسا، وأعربوا عن دعمهم لصرختها من خلال التعليقات التي أعادت إليسا نشرها في حسابها الخاص.