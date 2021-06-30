براءة الفنانة سما المصري وإخلاء سبيلها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 7:14 مساءً

أعلنت المحكمة الاقتصادية المصرية، اليوم الأربعاء، عن حكمها ببراءة الفنانة سما المصري وإخلاء سبيلها في القضية المقامة ضدها، والمتهمة فيها بسب وقذف رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء حكم البراءة، بعدما كشف أشرف ناجي، محامي سما المصري، عن تنازل مرتضى منصور عن القضايا وإتمام الصلح بينهما، مؤكدا أن دفاع مرتضى منصور تقدم بالتصالح أمام المحكمة الاقتصادية في 8 قضايا مقامة بالفعل ضد سما المصري من أصل 16 قضية.

وجاء قرار الإحالة ضد سما المصري، بأنه في العام 2019 نشرت بقصد العرض صورًا خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب“، مقاطع مصورة لها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات على نحو يخدش الحياء العام.

وكانت محكمة مصرية أصدرت حكما بسجن الراقصة الاستعراضية سما المصري، 3 سنوات واجبة النفاذ، وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها في مواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعالا فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

كما وجهت النيابة للمتهمة، سما المصري، تهم الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

وفي نيسان/ أبريل 2020، ألقي القبض على سما المصري بأمر من النائب العام، على خلفية بعض البلاغات التي صاحبت القبض على عدد من فتيات ”التيك توك“ الشهيرات، ومنهن حنين حسام، ومودة الأدهم.

يذكر أن السلطات المصرية شنت في الأشهر الأخيرة، حملة شرسة على مشاهير ”السوشيال ميديا“ الذين اعتادوا على إثارة الجدل بمحتويات خادشة.‎

وألقت قوات الأمن المصرية على عدد كبير من المشهورات أمثال منار سامي وريناد عماد ومدام شيري وابنتها زمردة وأخريات، وصدر بحق عدد كبير منهن أحكام قضائية بالفعل؛ نتيجة الأفعال والسلوكيات التي صدرت عنهن خلال فترة تواجدهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويجهن للانحلال والفسق ومخالفة مبادئ المجتمع المصري، بحسب السلطات.

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