سيرين عبد النور تنشر صورة لها ولابنتها.. “شو رأيكن؟”‏

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة
سيرين عبد النور
نشرت الممثلة اللبنانية سيرين عبدالنور صورة لها ولابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلّقت عليها بالقول: “طيب هيك في شبه؟ بما إنو الكل شبها لفريد لبستها الشعر المستعار يللي لبستو بدور العمر قلت بركي هيك بتصير تشبهني”. وسألت: “شو رأيكن؟”.
ويُذكر أن المسلسل من بطولة سيرين عبد النور، عادل كرم، طلال الجردي، غبريال يمين، نوال كمال، يارا فارس وجان دكاش، وهو التجربة الأولى للمخرج والكاتب اللبناني ناصر فقيه في الدراما التلفزيونية، والتجربة الإخراجية الأولى في إخراج المسلسلات، للمخرج اللبناني سعيد الماروق، الذي حقق نجاحاً كبيراً في إخراج الفيديو كليبات.