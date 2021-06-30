مي سليم لـ”صوت بيروت انترناشونال”: استمتعت بوجودي في لبنان.. لكن هذا ما أزعجني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يونيو - 2021 6:54 مساءً

استطاعت الفنانة مي سليم ان تجمع بين الغناء والتمثيل وتنجح بهما. وهي قدمت في شهر رمضان الماضي دورا مميزا في مسلسل “لحم غزال” حيث قدمت شخصية الفتاة المكسورة التي تعاني المر من كل محيطها. وقد لاقى دورها نجاحا لافتا. كما تستعد لاصدار اغنية جديدة في الفترة المقبلة وفي حوارها لـ”صوت بيروت انترناشونال” تتحدث مي سليم عن اخر اعمالها الفنية وتحديدا عن ردة فعل الناس على دورها في “لحم غزال” فماذا تقول؟ ” الحمد الله ان رد فعل الناس كان اكثر من رائع وانا سعدت جدا بالمديح الذي تلقيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن اصدقائي الذين اتصلوا بي. خاصة ان الجمهور لم يكن يتوقع مني ان اقدم دورا صعبا الى هذا الحد لان شخصيتي كانت مليئة بالانفعالات ومختلفة عن كل ما مثلته في السابق شكلا وموضوعا اذ اني قدمت حياة فتاة ثكلى بالمآسي”.

وعن ايام التصوير في لبنان قالت “كانت اياما جميلة وانا استمتعت بكل التفاصيل التي عشتها اثناء تصوير مسلسل “لحم غزال”. ومن ناحيتي انا احب لبنان جدا وكان فريق العمل مميزا من كل النواحي انما واجهت صعوبة واحدة وهو بعدي عن ابنتي الوحيدة حيث كان سفري الى مصر قليل جدا”.

اما الاعمال التي نالت اعجابها في الفترة الاخيرة فاشارت مي “احببت مسلسل “لعبة نيوتن” لمنى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح واخراج تامر محسن. كما اعجبني مسلسل “الاختيار 2″، لكريم عبد العزيز واحمد مكي واخراج بيتر ميمي.

وهل لديها اعمال جديدة في الدراما التلفزيونية في الفترة المقبلة افادت مي سليم “ان لا جديد على صعيد الدراما حاليا واريد ان ارتاح حاليا بعد تعب التصوير الذي استمر طوال شهر رمضان اما بالنسبة للمشاركة في اعمال سينمائية فانا اشارك حاليا في فيلم اسمه “200 جنيه” ويقوم ببطولته مجموعة من النجوم المصريين وهو من تأليف محمد امين واخراج احمد عبد الله وانتاج شركة “فردي”.

اما سبب غيابها عن تقديم عمل غنائي جديد منذ فترة فاوضحت انها بصدد التحضير لاغنية منفردة تصدر قريبا.

وعما اذا كانت تتابع الاعمال العربية المشتركة اكدت “نعم اتابع الاعمال الدرامية العربية المشتركة واعجبني مسلسل 2020 جدا وهو من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي الخولي واخراج فيليب اسمر وانتاج “صباح اخوان” واحب ان احيي كل فريق عمل هذا المسلسل الرائع.

وعن رأيها بالاغنيات التي صدرت في الفترة الاخيرة ونالت اعجابها فقالت مي سليم ان هناك اعمالا غنائية جميلة جدا طرحت في الاسواق لكن ما لفت نظرها هي اغنية المطربة الخليجية بلقيس “حالة جديدة” وايضا احببت اغنية “تريو” لفرقة من الخليج اسمها “برافو” وقد لفتتني بشدة.