كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:43 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد حماقي ” مجموعة من الصور عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من حضوره لحفل تخرج ” نور ” إبنة شقيقة طارق .
وظهر محمد حماقي في الصور برفقة زوجته ” نهلة الجارحي ” في ظهور نادر لها .. كما حرص أيضا على التقاط الصور مع المتواجدين في الحفل .
وأعرب حماقي عن سعادته وفخره بإبنة شقيقه نور فكتب في تعليق له على صورة تجمعها معه قائلا : ” لا أصدق أنك تتخرجين الآن .. الوقت مر سريعا .. فخور بك .. استمتعي بالجامعة فهي أفضل سنوات ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. أحدث ظهور ل ” نهلة الجارحي ” زوجة محمد حماقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.