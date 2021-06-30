بالصور .. أحدث ظهور ل ” نهلة الجارحي ” زوجة محمد حماقي

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:43 مساءً - نشر الفنان المصري ” محمد حماقي ” مجموعة من الصور عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من حضوره لحفل تخرج ” نور ” إبنة شقيقة طارق .

وظهر محمد حماقي في الصور برفقة زوجته ” نهلة الجارحي ” في ظهور نادر لها .. كما حرص أيضا على التقاط الصور مع المتواجدين في الحفل .

وأعرب حماقي عن سعادته وفخره بإبنة شقيقه نور فكتب في تعليق له على صورة تجمعها معه قائلا : ” لا أصدق أنك تتخرجين الآن .. الوقت مر سريعا .. فخور بك .. استمتعي بالجامعة فهي أفضل سنوات ” .