شريهان توضح موقفها من حسام حبيب

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:43 مساءً - أثارت تغريدة الفنانة ” شريهان ” يوم أمس والتي كانت توجه من خلالها رسالة إلى الفنان ” حسام حبيب ” حالة من الجدل بين المتابعين حول المقصود منها وطبيعة موقفها تجاهه .

وذلك بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا ضد حسام حبيب عقب تسريب تسجيل صوتي لوالده يتحدث فيه عن تخطيط نجله للزواج سرا على زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” واستغلاله لأموالها نظرا لتحكمه في حساباتها البنكية بالإضافة إلى سوء العلاقة بين شيرين ووالدة حسام حبيب .

وجاء في تغريدة الفنانة شريهان التي وصفها البعض ب ” الغامضة : ” الرجال أفعال وليست أقوال .. حسام حبيب ” .

لتخرج شريهان بتغريدة توضح طبيعة موقفها تجاه حسام حبيب معربة عن حبها لشيرين عبد الوهاب فكتبت قائلة : ” بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها .. الحمد الحمد الحمد والشكر لله .. شيرين عبد الوهاب .. صوت مصر ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” أصف حسام حبيب بالرجولة .. هذا وصف وليست نصيحة .. حماكم ربي بعينه التي لا تنام ولا تغفل ابدا ” .