كتب امير فتحي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:43 مساءً - أثارت تغريدة الفنانة ” شريهان ” يوم أمس والتي كانت توجه من خلالها رسالة إلى الفنان ” حسام حبيب ” حالة من الجدل بين المتابعين حول المقصود منها وطبيعة موقفها تجاهه .
وذلك بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا ضد حسام حبيب عقب تسريب تسجيل صوتي لوالده يتحدث فيه عن تخطيط نجله للزواج سرا على زوجته الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” واستغلاله لأموالها نظرا لتحكمه في حساباتها البنكية بالإضافة إلى سوء العلاقة بين شيرين ووالدة حسام حبيب .
وجاء في تغريدة الفنانة شريهان التي وصفها البعض ب ” الغامضة : ” الرجال أفعال وليست أقوال .. حسام حبيب ” .
لتخرج شريهان بتغريدة توضح طبيعة موقفها تجاه حسام حبيب معربة عن حبها لشيرين عبد الوهاب فكتبت قائلة : ” بنت مصر وبنت قلبي في قلب وعصمة رجل أمين عليها .. الحمد الحمد الحمد والشكر لله .. شيرين عبد الوهاب .. صوت مصر ” .
وتابعت في تغريدة أخرى : ” أصف حسام حبيب بالرجولة .. هذا وصف وليست نصيحة .. حماكم ربي بعينه التي لا تنام ولا تغفل ابدا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شريهان توضح موقفها من حسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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