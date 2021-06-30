شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تعلن عقد قرانها: "وكتبنا الكتاب اللهم بارك لنا وبارك علينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة منة عرفة، عند عقد قرانها على خطيبها محمود المهدى في حفل عائلى بسيط، حيث كتبت على صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك": "وكتبنا الكتاب. .في جو عائلي جدا تم عقد قراني .. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير".



منة عرفة

وشهدت الفترة الماضية تبادل منة عرفة وخطيبها محمود المهدى رسائل غزل غريبة، منها الرسالة التي كتبها المهدى قائلاً: "ربنا يجمع هدومى وهدومك في غساله واحدة"، لترد عليه منة قائلة: "آمين يارب".

ولم يكتفِ بذلك فقط، حيث كتب لها مرة أخرى "انتي ترند حياتى"، لترد عليه قائلة: "وأنت هديتي من ربنا بجد"، وفى يوم آخر كتب لها حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة وأكيد أكيد من روحي طبعا" لترد عليه منة قائلة: "هو ايه الموضوع ده بتجيب الكلام ده منين".

آخر أعمال منة عرفة مسلسل "إسعاف يونس" بطولة سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلام.