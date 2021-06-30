شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لكريستين ستيوارت بعد انتهاءها من تصوير فيلمSpencer عن أميرة القلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع الديلى ميل عن ظهورالممثلة العالمية كريستين ستيوارت للمرة الأولى منذ انتهاءها من تصوير أحدث أعمالها السينمائية، فيلم "Spencer" التى تجسد فيه شخصية الأميرة ديانا، حيث تميزت بإطلالة كاجوال أثناء سيرها بشوارع لوس أنجلوس.

وذلك بعدما قضت فترة طويلة بالمملكة المتحدة من أجل الانتهاء من مشروعها السينمائى الضخم التى تجسد فيه شخصية الأميرة ديانا المعروفة بأميرة القلوب .



كريستين ستيوارت

وكان موقع "ديلى ميل" قد كشف فى وقت سابق عن صور أثارت جدلاً كبيراً بعدما تميزت فيها وكانها صورة طبق الأصل من الأميرة ديانا، كما تميزت خلال الصور مع طفلين يجسدوا ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم Spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.



كريستين ستيوارت

وشوهدت الممثلة كريستين ستيوارت وقتها أثناء خروجها من السيارة التى كانت تستقلها مع الأطفال، وذلك خلال مشهد مماثل تماماً لما سبق وعاشته الأميرة ديانا مع أبناءها، كما أضاف الموقع، أن الابنين ظهرا بنفس لوك الأميرين هارى ووليام.

من ناحية أخرى احتفلت الممثلة كريستين ستيوارت التى تبلغ من العمر 31 عاماً بعيد ميلادها قبل شهرين من العام الجارى، حيث اتمت عامها الـ 31 بعدما حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية بفضل مجموعة من أهم الأفلام التى قامت بلعب بطولتها.