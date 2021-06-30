شكرا لقرائتكم خبر عن بويكا بجوار جون ويك في الفصل الرابع من سلسلة الأكشن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري النجم العالمي سكوت آدكنز، صاحب شخصية "بويكا"، الشهيرة في أفلام أكشن السجون، مباحثات من أجل االفصل الرابع من سلسلة الأكشن الشهيرة John Wick 4 التي يقوم ببطولتها النجم العالمي كيانو ريفز.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن "بويكا" يقترب من إتمام الصفقة الجديدة ليظهر بجوار جون ويك في الفصل الرابع، الذى سيقوم بإخراجة تشاد ستاهلسكي، ويشارك في بطولته دوني وين ورينا ساوياما وشامير أندرسون.

ومن المقررأن يدرس آدكنز، جدول أعماله المقبلة، ليتوافق مع تصوير John Wick، حيث انه يصور حالياً فيلم الحركة الكوميدية التالي Day Shift على نتفليكس، مع كلاً من جيمس فوكس، وديف فرانكو، وميجان جود.

وكشفت شركة Lionsgate، عن البدء فى تصويرالفصل الرابع من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز منذ ايام قليلة، على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة التى بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم وليس 11 شهرا مثلما حدث في هذا الجزء، حيث انه من المقرر عرضه يوم 27 مايو المقبل.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، سيتم تصوير معظمها في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.