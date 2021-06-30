شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تزيح الستار عن ملامح الحلقة الرابعة من مسلسل Loki .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، عن ملامح الحلقة الرابعة من مسلسل Loki الشهير، قبل ساعات من عرضها عبر المنصة الشهيرة، حيث نشرت مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله بعض المغامرات التي سيخوضها لوكي في كوكبه، ومن ثم يتم القبض عليه من قبل قوات أجنبية قبل محاولاته للهروب التي لم يتم الكشف عنها في التريلر إذا كانت قد نجحت أم لا.

وحرصت الصفحة الرسمية لعالم مارفل للأبطال الخارقين، على تشويق جمهورها، بالمقطع الدعائي الجديد للحلقة الرابعة قبل ساعات من طرحها، حيث ان المسلسل حصد شعبية كبيرة من قبل الجمهور خلال الأيام الأخيرة، وسرعان ما حقق التريلر القصير أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال دقائق قليلة من نشره عبر انستجرام.

وحصل المسلسل على تقييم مرتفع وصل إلى 96% من قبل 108 نقاد عالميين، بالإضافة إلى 88% من قبل 1213 مشاهدا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح أول حلقتين من العمل بداية من 9 يونيو الجارى.