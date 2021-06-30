شكرا لقرائتكم خبر عن مارفل تزيح الستار عن ملامح الحلقة الرابعة من مسلسل Loki .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لعالم مارفل، عن ملامح الحلقة الرابعة من مسلسل Loki الشهير، قبل ساعات من عرضها عبر المنصة الشهيرة، حيث نشرت مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله بعض المغامرات التي سيخوضها لوكي في كوكبه، ومن ثم يتم القبض عليه من قبل قوات أجنبية قبل محاولاته للهروب التي لم يتم الكشف عنها في التريلر إذا كانت قد نجحت أم لا.
وحرصت الصفحة الرسمية لعالم مارفل للأبطال الخارقين، على تشويق جمهورها، بالمقطع الدعائي الجديد للحلقة الرابعة قبل ساعات من طرحها، حيث ان المسلسل حصد شعبية كبيرة من قبل الجمهور خلال الأيام الأخيرة، وسرعان ما حقق التريلر القصير أكثر من 100 ألف مشاهدة خلال دقائق قليلة من نشره عبر انستجرام.
وحصل المسلسل على تقييم مرتفع وصل إلى 96% من قبل 108 نقاد عالميين، بالإضافة إلى 88% من قبل 1213 مشاهدا من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح أول حلقتين من العمل بداية من 9 يونيو الجارى.
كما حصل مسلسل Loki من Marvel على تقييمات ضخمة بعد أول ظهور له يوم الأربعاء الماضى، حيث انضمت أكثر من 890 ألف أسرة أمريكية لمشاهدة الظهور الأول للمسلسل الشيق، وحصل Loki، على أكبر جمهور أمريكى في العرض الأول، وفقًا لتليفزيون Samba، الذي يتتبع إحصاءات البث، وتجاوز Loki ، بهذه الأرقام عدد المشاهدات لفيلم The Falcon و Winter Solider، اللذان كان لهما أكثر عدد مشاهدات بواقع 759000 مشاهد، وWandaVision الذي تابعه 655 ألف مشاهد.
ويعود توم هيدلستون بشخصية Loki، وينضم إليه أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وقامت المخرجة كيت هيرون بإخراج Loki، والكاتب مايكل والدرون هو الكاتب الرئيسي في السلسلة.
من ناحية أخرى سبق وأعلنت شركة ديزنى عن بدء العمل على الجزء الثانى من مسلسل "Loki"، وبحسب موقع Deadline الشهير، فإن هناك رغبة كبيرة لدى شركتى مارفل وديزنى في خروج الجزء الثانى للنور لثقتهم الكبيرة بنجاح الجزء الأول رغم عدم طرحه بعد، كما أشار التقرير إلى أن هناك اتفاقا بينهما من نوفمبر من العام الماضى على بدء العمل على الجزء الثانى بداية 2021.