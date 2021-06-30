خاص| أول تحرك من حمو بيكا بعد منع الموسيقيين التعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية الأحد الماضي، منع التعامل مع خمسة من مؤدي أغاني المهرجانات، في مقدمتهم المثير للجدل حمو بيكا، إلى أين وصلت الأزمة؟

محمد حلمي "مدير أعمال حمو بيكا" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، قال: "حمو ملتزم بالقرار، وقدم بالفعل أوراقه لدخول اختبارات النقابة، وفي انتظار تحديد موعد عقد اللجنة".

حمو بيكا طرح مؤخرًا مهرجانًا جديدًا بعنوان: "رجعنا نشوط"، ويقدمه بمشاركة "نور التوت"، والصادر أيضًا قرار بمنع التعامل معه.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة النقيب هاني شاكر، قد أصدرت قرارًا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا وعنبة.

وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات".