ليلى حمدي.. لقبت بـ"رفيعة هانم" وتزوجت والد علاء ولي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في مثل هذا اليوم ، 30 يونيو رحلت الفنانة ليلى حمدي، التي اشتهرت بخفة ظلها، وطلتها المبهجة على الشاشة.

اشتهرت ليلى حمدي في الوسط الفني بلقب "رفيعة السينما المصرية"، رغم بدانتها المفرطة، وتم الاعتماد في أغلب أدوارها على تجسيد دور فتاة ثقيلة الوزن.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز المعلومات عن ليلى حمدي:

- اسمها الحقيقي إقبال أحمد خليل.

- تلقت تعليمها في مدرسة المعلمات بمحافظة سوهاج، ولكنها لم تعمل في التدريس إطلاقًا.

- أبرز أدوارها الشهيرة الخادمة السمينة في "سكر هانم"، والتلميذة المشاكسة في "شارع الحب"، وزوجة عباس الزفر في "إسماعيل ياسين في الأسطول".

- تزوجت مرتين، الأولى أنجبت منه ابنها "عماد"، وبعد انفصالها اتجهت للفن، والثاني الفنان سمير ولي الدين، والد الفنان الراحل علاء ولي الدين.

- شاركت فيما يقرب من 50 عملا سينمائيًا، واقتصرت أدوارها على الأدوار الثانوية والمشاهد القصيرة.

- انضمت ليلى حمدي إلى فرقة إسماعيل ياسين، وساعة لقلبك.

- شاركت ليلى حمدي في العديد من المسرحيات أبرزها "الحب لما يفرقع، الحبيب المضروب، حماتي في التلفزيون، عمتي فتافيت السكر، وغيرها.

- أصبحت من أشهر شخصيات رسام الكاريكاتير "رخا"، ليتخذها موديلا لشخصية "رفيعة هانم" في قصته الكاريكاتيرية "رفيعة هانم و السبع أفندي".

- وبعد مشاركتها في أدوار ثانوية، زاد وزنها بصورة كبيرة، وابتعدت عن السينما، واتجهت للعمل "بقراءة الفنجان"، حيث اتخذت منها مصدر رزق، حسب مجلة "الإذاعة" عام 1960.

- رحلت ليلى حمدي عن عالمنا في 30 يونيو 1973.