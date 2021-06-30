فيفي عبده ترقص على أغنية "آه يا ملبن" لمحمود شكوكو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها بمقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "فيفي" في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "آه يا ملبن"، للمطرب الراحل محمود شكوكو.

وعلقت فيفي: "اكسيوزمي بقى أنا جيت الدنيا عشان اتدلع، بس الدلع شكله نسيني لازم نشوف حل في الكورونا".

يذكر أن كشفت الفنانة فيفي عبده عن مرورها بأزمة صحية جديدة، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، تسببت في حاجتها لإجراء عملية جراحية، سوف تستغرق ساعتين.

ونشرت فيفي فيديو من داخل المستشفى عبر "إنستجرام"، قالت فيه: "يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي اداني حقنة في ضهري، اتسببت أدخل العمليات بكرة ساعتين، كانوا بيطلعوا عني إشاعات بس المرة دي بجد هعمل عملية، وأنا في المستشفى ادعولي بحق الشهر الفضيل ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، بشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها".